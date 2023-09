Extremismus-Debatte im OÖ Landtag ohne LH Stelzer

Identitäre provozieren Steyregg

Apropos Identitäre: Die haben sich ja in Steyregg mit ihrer „Castell Aurora“ festgesetzt, obgleich ihnen Stelzer schon vor mehr als zwei Jahren ausgerichtet hat, sie seien in unserem Land nicht willkommen. Über eine Beobachtung der Lage ist dieses Nichtwillkommenheißen aber noch nie hinausgekommen. Am Samstag wird es da wieder viel zu beobachten geben, wenn die Rechtsextremen eine „neukulturelle“ Veranstaltung abhalten, gegen die von Einheimischen demonstriert wird.