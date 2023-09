ÖSV: Zahlreiche Bewerber für Sportdirektor-Posten

Der Österreichische Skiverband hat für seinen öffentlich ausgeschriebenen Posten als Sportdirektorin oder Sportdirektor bereits an die zehn schriftliche Bewerbungen erhalten. Noch keine von einer Frau, aber einige aus dem Ausland und von Personen mit englischer Muttersprache. In der Präsidentenkonferenz am 13. Oktober werde die weitere Zeitlinie und das weitere Prozedere definiert, sagte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer auf einem Medientermin in Wien auf APA-Anfrage.