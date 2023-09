Die Gewinner des heurigen Endlos-Sommers

Mineralwasser, Bier, Eis, Sonnenbrillen & Co.: Die lange Hitzeperiode, die sich bis in den September erstreckte, sorgte in diesem Jahr bei vielen Unternehmen für Zusatzeinnahmen. Die Umsätze sind teilweise um bis zu 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Wer am stärksten profitierte.