Nachfolger von Nevrivy steht in den Startlöchern

An einen Rücktritt denkt Nevrivy derzeit (noch) nicht. Auch sein Amt will er nicht ruhend stellen, wie zuletzt versichert wurde. Bereits seit dem Jahr 2014 leitet er die Geschicke des flächenmäßig größten Bezirks der Bundeshauptstadt. Nicht immer friktionsfrei. In den Parteisektionen gebe es unter den Genossen jedenfalls seit Tagen kein anderes Thema mehr, so ein Insider zur „Krone“. Viele werfen Nevrivy durch seinen dubiosen Grundstückskauf samt Umwidmung Geschäftemacherei vor und endgültig die Bodenhaftigkeit verloren zu haben.