Thiem kennt Auftaktgegner + Weitere ÖTV-Asse dabei

In der ersten Runde des ATP-250er Turniers in Astana wird Thiem gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas aufschlagen. Im direkten Duell der beiden steht es derzeit (noch) 1:1. 2022 schickte Thiem Varillas in Gstaad in zwei Sätzen heim. Erst heuer besiegte der 27-Jährige Thiem in Buenos Aires ebenfalls in zwei Sätzen.