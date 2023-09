Mercosur-Abkommen: Paraguay setzt endgültige Frist

Präsident Santiago Pena kündigte am Montag ein Ende der Verhandlungen an, sollte es bis zum 6. Dezember keine Einigung geben. Dann übergibt Brasilien den Vorsitz des Blocks an Paraguay. „Wenn es keinen Abschluss gibt, werde ich im nächsten Semester nicht weitermachen“, sagte Pena vor Journalisten. Stattdessen werde er die Zeit für die Arbeit an anderen Handelsabkommen nutzen, was schnell zum Erfolg führend dürfte. Pena verwies namentlich auf Singapur und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).