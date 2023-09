Metalllatte | Impfende Apotheker

Metalllatte. Jahr für Jahr sind es die Metaller, die mit den Lohnverhandlungen starten. Jahr für Jahr sind die Abschlüsse für die Metaller die Messlatte für alle anderen Branchen. Mit umso größerer Spannung war erwartet worden, wie hoch die Metallergewerkschafter heuer die Lohnlatte legen würden. Seit Montag Mittag ist die Katze aus dem Sack: 11,6 Prozent mehr Lohn, weil es, so Chefverhandler Reinhold Binder, eine „spürbare und nachhaltige“ Erhöhung brauche, um die realen Einkommensverluste auszugleichen. Was Christian Knill, Chef des Fachverbandes, reflexartig als überzogen und nicht umsetzbar ablehnte, weil jedes dritte Unternehmen in der Metallindustrie heuer ein negatives Betriebsergebnis erwarte und man seit Monaten in einer Rezession stecke. Hinter vorgehaltener Hand hieß es jedoch, dass man eigentlich eine noch höhere Forderung befürchtet hatte. Die Blicke richten sich nun auf die voraussichtlich wochenlangen Verhandlungen. Die Metalllatte ist entscheidend - aber Abschlüsse in zweistelliger Höhe, so viel darf man annehmen, könnten so manchem Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen den Garaus machen.