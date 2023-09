Nach Bluttat: 42-Jähriger soll ausgeliefert werden

Eine Schreckenstat hält ganz Niederösterreich immer noch in Atem: In der Nacht auf Sonntag wurde ein 34 Jahre alter Mann in Wiener Neustadt auf offener Straße erschossen. Der Schütze flüchtete nach Ungarn, wo er schließlich auch gefasst wurde. Nun geht es um die Auslieferung des 42-Jährigen nach Österreich.