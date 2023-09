Kondition als Trumpfkarte der Eisbullen

Stürmer Mario Huber sieht die konditionelle Stärke des Eishockeyliga–Meisters als klaren Vorteil an: „Wir sind alle fitnesstechnisch auf einem guten Level, können über das ganze Spiel ein hohes Tempo gehen.“ Das präsentierten die Mozartstädter zumindest auch ab Mitte des zweiten Drittels beim 4:1-Sieg in Szekesfehervar am Freitag. Nach dem Auswärts-Debüt traten die Bulls gleich wieder die 513 Kilometer lange Rückreise an.