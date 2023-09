Wie knapp wird denn unser Essen wirklich werden?

Die Frage nach den Spielräumen

Ob wir auch in Zukunft genug eigene Lebensmittel haben werden? Und was sind – kurz-, mittel- und langfristig – die tatsächlichen Bedrohungen, mit denen wir da rechnen müssen? Hemetsberger möchte das als grüner Landtagsabgeordneter bei Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) hinterfragen, was er so auf den Punkt bringen wird: „Welche Spielräume und Ansatzpunkte hat Oberösterreich zur langfristigen Absicherung der Ernährungssouveränität?“