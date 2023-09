Kein Plagiat: Raab darf akademische Titel behalten

Weber hatte in der Arbeit „zahlreiche Plagiate und Quatsch“ konstatiert. Die Uni Innsbruck, an der Raab Magister- und Doktortitel erwarb, ließ von externen Gutachtern prüfen. Ergebnis: Kein Plagiat. Kein Vorsatz von Täuschung. Die Ministerin darf ihre Titel behalten. „Es liegt kein Plagiat vor, also wurde das Verfahren eingestellt“, heißt es in einer knappen Stellungnahme aus Raabs Ministerium.