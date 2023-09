Schlag gegen Koks-Bande in Tirol - 7 Festnahmen

Verdächtige in U-Haft

„Nach den Einvernahmen wurden fünf der festgenommenen Personen wieder auf freien Fuß gesetzt“, heißt es seitens der Polizei. Die beiden Hauptbeschuldigten, ein 48- und ein 55-jähriger Einheimischer, zeigten sich im Rahmen der Vernehmung nicht geständig. Sie wurden in die Justizanstalt eingeliefert und sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.