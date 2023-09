„Philosophierender Obmann hat gerade noch gefehlt“

Die Aussagen von Alois Rainer, dem Obmann der Sparte Tourismus in der WK Tirol, auf der Fafga haben Tirols Neos-Chef Dominik Oberhofer zum Schäumen gebracht. „Was den Tiroler Gastronomen und Touristikern in der Krise gerade noch gefehlt hat, sind ein philosophierender Spartenobmann und Tourismuslandesrat“, spielte er auf Rainers Aussage „Touristikerinnen und Touristiker sind glücklich unzufriedene Menschen“ an.