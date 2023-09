„Herdenschutz wird nie eine Massenbewegung sein“

Der Almsommer ist so gut wie gelaufen. Und laufend werden auch die Risszahlen der großen Beutegreifer aktualisiert und dies ist gleichzeitig das Positive an der heurigen Tiersommerfrische: Mit 183 getöteten Nutztieren wird sich die Anzahl, die zurzeit noch vorläufig ist, trotz zunehmender Wolfspräsenz deutlich verringern. 2022 fielen nämlich 413 Schafe und Ziegen den Großraubtieren zum Opfer. 450 Tiere wurden heuer aber vorzeitig ins Tal gebracht. Und in diesem Jahr wurde mit den Rissen von acht Rindern und sogar einem Pferd eine neue, schockierende Liga eröffnet.