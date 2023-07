Gemäß Verordnung: Wolf im Mittelgebirge erlegt

Im Tiroler Mittelgebirge im Bezirk Innsbruck Land wurde gemäß der Maßnahmenverordnung der Landesregierung ein Wolf erlegt. Gut eine Woche, nachdem bereits ein Wolf im Virgental in Osttirol erlegt wurde, erfolgte nun der zweite Abschuss. Die Verordnung war nach einer Sichtung in Völs, an der Götzner Straße, im Bereich der Justizanstalt Innsbruck und im Siedlungsgebiet in Natters seit 12. Juli in Kraft.