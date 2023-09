Patienten am Boden | Abstoßende Sitzung

Es ist ein erschütterndes Foto, über das wir gestern in den „Krone“-Redaktionskonferenzen ausführlich diskutiert haben. Ein blutverschmierter Mann liegt auf dem kalten Spitalsboden in der Wiener Klinik Donaustadt, offenbar einige Zeit lang unbeachtet. Kann man dieses Foto zeigen? Wir waren uns einig: man muss! Denn es zeigt in besonderer Eindringlichkeit, wie sehr unser Gesundheitssystem am Boden liegt. Es gibt auch noch weitere Fotos aus dem selben Spital, die uns vorliegen, etwa jenes von einer alten Dame, die unbekleidet mit Rollator durch die Station irrt und so wie der am Boden liegende Mann länger nicht bemerkt wird. Es sind Schlaglichter aus einem öffentlichen Spital in Wien, über die wir heute in unserer Wiener Ausgabe berichten. Gestern haben wir uns in unserer steirischen Ausgabe dem angeschlagenen Spitalwesen in der Steiermark gewidmet, wo der Rektor der Medizin-Uni vor dem Notstand warnt. Und in den vergangenen Wochen haben wir auch in unseren weiteren Bundesland-Ausgaben immer wieder über schwere Missstände im Gesundheitswesen vor allem aufgrund des dramatischen Personalmangels berichten müssen. Beinahe jeden Tag wird Alarm geschlagen. Wann nimmt sich endlich jemand dieser Misere nachhaltig an? Damit den Patienten erschütternde Erlebnisse und der Allgemeinheit erschütternde Bilder erspart bleiben?