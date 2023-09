ORF will Junge mit YouTube-ZIB & Co. überzeugen

Bekanntlich müssen bald alle den ORF-Zwangsbeitrag leisten. Das soll sich 2024 auch auf das Programm niederschlagen, verspricht ORF-Chef Roland Weißmann: „Die Einführung der Haushaltsabgabe ist kein Ruhekissen für uns. Sie ist Ansporn und Verpflichtung.“ Das Motto des neuen Programms ist daher „ORF für dich und mich und alle“. Soll heißen, dass vor allem die junge Zielgruppe besser angesprochen werden soll, etwa mit einer ZIB auf YouTube, dem neuen Format „Ist das so?“, bei dem Miriam Weichselbraun Zukunftsängste behandelt, oder einem neu gestalteten Donnerstagabend. Bei dem man Dokus und True Crime nach Streaming-Vorbild anbieten will. Unter anderem eine Jack-Unterweger-Doku in Kooperation mit Netflix oder ein Format mit dem eher anbiedernd geratenen Titel „Geschichte, oida“. Dass sich die Jungen vor allem online herumtreiben, dem trägt man mit der neuen Streamingplattform „ORF On“ Rechnung. Die Namensgleichheit mit „ServusTV On“ sei zufällig: „So viele gute Ideen gibt es halt nicht“, so Weißmann.