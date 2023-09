Heysel: Die dunkelste Stunde von Liverpool

Bereits zu Mittag hatten alkoholisierte Anhänger in der Innenstadt randaliert, eine Stunde vor Anpfiff begannen italienische „Fans“ den Sektor der Engländer mit Steinen und Leuchtraketen zu bewerfen. Um 19.45 stürmten plötzlich Hunderte Fans der „Reds“ den benachbarten Block Z, der für neutrale Zuschauer und als Puffer vorgesehen war. Doch dort standen italienische Auswanderer, die in Belgien ihrem Job nachgingen. Die Situation eskalierte, die Italiener flüchteten vor den Hooligans und versuchten, über die Absperrungsmauer am Ende des Blocks zu klettern.