„Müssen Rassismus in allen Formen entgegentreten!“

„Solche Tonlagen dürfen nicht salonfähig werden“

Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) unterstrich, dass aus dem Fonds unter anderem Hilfe im Alltag abgegolten werden könne, wie etwa Ausgaben für Medikamente, Rollstühle oder Ärzte. Auch könnten Zuschüsse bei den Energiekosten oder für Adaptierungen in Wohnungen gewährt werden. Der Minister wiederholte noch einmal ausdrücklich, dass Rassismus und Antisemitismus in allen Formen entgegenzutreten sei. „Wir verurteilen das zutiefst, dass solche Tonlagen und Äußerungen wieder salonfähig werden“, so Rauch mit erhobenem Zeigefinger. Die Bundesregierung trete geschlossen gegen Rassismus und Antisemitismus auf, denn dies „ist unsere historische Verpflichtung“, appellierten die Minister zum Abschluss.