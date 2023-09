Teams für Final-Phase des Davis Cup stehen fest

Und damit könnte sich in Malaga einmal mehr der Modus als der nicht richtige herausstellen. Denn der Gastgeber ist entgegen der Hoffnungen der ITF gar nicht unter den letzten acht Teams, die Fan-Kulisse wird sich voraussichtlich also erneut in Grenzen halten. Ausgeschieden sind in Gruppe D auch die USA mit Frances Tiafoe.