Am Ende fehlte die Kraft: Hudson im Finale Sechste

Am Ende ihrer so sensationellen Saison, gekrönt mit dem fünften Platz bei der Weltmeisterschaft in Budapest, fehlte Österreichs Speerwurf-Rekordlerin dann doch die Kraft für den erhofften großen Wurf und einen Spitzenplatz in Eugene. Aber allein ihre Teilnahme beim Finale in der Königsklasse der Leichtathletik war schon eine kleine Sensation. Den Finalplatz hatte sie sich quasi in letzter Minute in der Vorwoche mit einem überraschenden zweiten Platz beim Meeting in Brüssel mit überragenden 64,65 m gesichert.