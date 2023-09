Verletzt ausgewechselt! Sorgen um Gregoritsch

Doppelt bitter: Trotz des Ausfalls zeigten die Schwarzwälder einen beherzten Auftritt, drehten die Partie in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit von einem 0:1 in ein 2:1. In den zweiten 45 Minuten war es jedoch erst Donyell Malen (60.), der den Ausgleich brachte, ehe Mats Hummels (88.) und Marco Reus (90+2.) am Ende des Tages die Gäste jubeln ließen.