Ab 15.30 Uhr LIVE: Konferenz mit BVB und Leipzig

BVB-Trainer Edin Terzic hält die wachsende Kritik im Umfeld für übertrieben. „Wir sind natürlich unzufrieden mit dem Saisonstart. Dennoch war unsere letzte Niederlage am 1. April in München. Es fühlt sich aber gerade so an, als wenn am 1. April unser letzter Sieg war“, klagte der 40-Jährige. Die Borussia mit ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer ist allerdings derzeit auf Formsuche. In den ersten drei Runden verbuchte sie nur fünf Punkte - so wenige wie zuletzt vor 14 Jahren.