Trump soll für Prozess Maulkorb verpasst werden

Ende August setzte die Richterin den 4. März als Auftakttermin für das Verfahren in Washington fest. Es beginnt somit einen Tag vor dem sogenannten „Super Tuesday“. An diesem Tag finden in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten Präsidentschaftsvorwahlen statt, bei denen Trump Umfragen zufolge haushoher Favorit ist. Er will erneut für die Republikanische Partei bei der US-Präsidentenwahl antreten