Lungau eröffnet Arena mit Legenden-Spiel

Ab heute bis inklusive Sonntag wird die große Anlage mit zwei Fußball- und drei Tennisplätzen, je einem Beachvolleyball- und Padel-Tennis-Court sowie einer Stocksporthalle zur Mehrzwecknutzung eingeweiht. Ein kleiner Radparcours soll zudem junges Publikum in seinen Bann ziehen. Gibt heute bei einem Konzert von Schlagerstar Marc Pircher die Musik den Ton an, so übernimmt morgen, Samstag, König Fußball. In einem Freundschaftsspiel treffen USK St. Michaels Altherren auf die Copa Pelé mit rot-weiß-roten Größen. Dort sollten sich etwa Walter Schachner, Andreas Herzog und Toni Pfeffer die Schnürsenkel binden. Abgerundet wird das Sportprogramm von einem Stock- und Tennisturnier.