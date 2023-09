Drei Trainings am Tag - nur zwei Stunden Schlaf

„Ich habe eine Zeit lang sehr schwere Schlafprobleme gehabt, nur zwei, Stunden pro Nacht geschlafen - und das, bei drei Trainingseinheiten und Sparrings pro Tag“, gab Box-Olympia-Hoffnung Arsen Chabyan sportkrone.at Einblicke in seine harte Vorbereitungszeit. Also musste er etwas ändern und bekam die Schlafprobleme in den Griff.