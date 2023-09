Streit um Wiesengrenze macht Bauern zu Feinden

Kontrolle löste alles aus

Der Hintergrund: Jahrelang wurde die Wiese von den Nachbarn in Eintracht gemäht, jeder bis zur „gedachten“ Grenze. Aber als ein AMA-Kontrolleur die Förderansuchen checkte, bemerkte er, dass sich die von den Bauern angegebenen Wiesen überschnitten. Um rund eineinhalb Meter, etwa 100 Meter in der Länge. „Wir reden von einem Grundwert von 100, seien es 200 Euro“, ärgerte sich auch der Richter, dass sich die Bauern gegenseitig vor den Kadi zerren: Besitzstörung, Beleidigung, etc.