Hanswurst fällt aus - Ersatz kommt aus der Familie

Franz junior hilft für Franz senior aus

Franz und die Hanswurst-Figur sind so etwas wie das geheime Wahrzeichen des Salzburger Kirtags. Bei der Eröffnung hisst er etwa die Marktfahne. Das übernimmt heuer sein Sohn. Rupert Johannes Franz (24) springt kurz entschlossen für den Papa ein. Allerdings nur in seiner Rolle als Mitglied der Bindertänzer, nicht als Hanswurst. Er wird nach dem Angelus-Läuten die Fahne aufziehen. Und so den Rupertikirtag eröffnen.