An diese Projekte ging der VCÖ-Mobilitätspreis

„Vor allem dieser Sommer hat in Kärnten klargemacht, dass es so nicht weiter geht“, wies Michael Schwendinger vom VCÖ auf die schweren Unwetter und Überflutungen Anfang August hin. „Deshalb ist die Wende zu mehr klimaneutralem öffentlichen Verkehr so wichtig!“, so Schwendinger. Für Landesrat Sebastian Schuschnig spielt das Thema „Angebotsverbesserung“ bei seiner täglichen Arbeit als Mobilitätsreferent eine entscheidende Rolle, um eben diese Wende zu schaffen.