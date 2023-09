Die Kirche muss den Gürtel enger schnallen

All das wird ein „Neuer“ an der Spitze der Glaubensgemeinschaft anpacken: Am 18. September übernimmt Ökonom Martin Halmer von Andreas Ehart (er wechselt zum Roten Kreuz) die Leitung des Ressorts Wirtschaft und Ressourcen. Halmer war Unternehmensberater in der Schweiz und zuletzt Leiter des des Konzernrechnungswesens bei Mayr-Melnhof.