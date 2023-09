Was für den Zinsanstieg spricht - und was dagegen

Noch selten war die Spannung vor einer Sitzung des EZB-Rates so groß: Die Entscheidung, ob zum zehnten Mal in Folge die Leitzinsen angehoben werden, fällt diesmal erst in letzter Minute. Einstimmig werden die Mitglieder der Notenbank der Eurozone wohl kaum abstimmen, darüber sind sich Beobachter einig. Egal wie sie ausfällt, die Entscheidung wird gravierende Auswirkungen auf Kreditnehmer, Sparer und Konsumenten haben.