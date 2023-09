Austria gibt Punkte ab + Verfolger gewinnen

Im verflixten siebten Spiel war es also so weit - Leader Austria Salzburg musste erstmals Federn lassen. Die Schaider-Elf spielte in Röthis nur 2:2. Die Verfolger freuen sich - Pinzgau und Hohenems rückten mit Siegen wieder näher an die Austria heran. Die Highlights der Runde gibt es im Video.