Alaba: „Sehe bei ihm schon jetzt viel Weltklasse!“

In allen Partien hat Jude Bellingham bislang für sein neues Team getroffen. Nach vier Ligaspielen hält der Mittelfeldmann bereits bei fünf Toren. „Seine ersten Auftritte sagen viel über ihn aus, über seinen Charakter. Er hat ein gutes Gespür für die Situation auf dem Platz“, schwärmt der Österreicher in einem Interview mit der „Sport Bild“, das am Mittwoch komplett erscheint.