Schweden unter Druck: „Müssen alles besser machen“

Wasser bis zum Hals

Denn die Wikinger haben Lunte gerochen. „Wir haben wieder ein Nationalteam“, titelten die Zeitungen nach dem 5:0 in Estland. „Uns ist das Wasser bis zum Hals gestanden“, hatte Leipzigs Legionär Forsberg gesagt. Aber nach dem positiven Elchtest schnuppert die Nation plötzlich wieder Höhenluft. „Ich glaube nicht, dass jemand uns scheitern sehen will. Wir können uns gegenseitig helfen“, appellierte Tottenham-Flügel Kulusevski nach dem 5:0 an die Fans. So gingen noch Samstagnacht weitere 6000 Tickets weg. Die 50.000 Zuschauer fassende Friends Arena könnte heute sogar ausverkauft sein. Das war letzte Woche noch unvorstellbar.