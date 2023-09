Herzig! Tochter bringt Novak Djokovic zum Weinen

Beeindruckend! Am Sonntag machte Novak Djokovic seinen 24. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier perfekt. Der Serbe setzte sich in einem hochklassigen Endspiel der US Open gegen den Russen Daniil Medwedew mit 6:3, 7:6(5) und 6:3 durch. Damit zog der am Montag wieder als Nummer eins der Weltrangliste aufscheinende 36-Jährige in der ewigen Major-Wertung mit der Führenden Margaret Court gleich, die in ihrer Karriere auch 24 Turniersiege bei den vier Highlight-Events geschafft hat.