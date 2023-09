Finale! Djokovic gegen Medwedew - ab 22 Uhr LIVE

Drittes Endspiel in New York

Durch den Sieg in einem hochklassigen Match über 3:19 Stunden erreichte Medwedew sein drittes US-Open-Finale und will in New York den zweiten Grand-Slam-Titel nach 2021. Damals hatte der heute 27-Jährige im Endspiel gegen Djokovic gewonnen, der damit den Triumph bei allen Grand Slams in einem Jahr verpasst hatte. „Die Herausforderung wird sein, einen Typen zu schlagen, der 23 Grand-Slam-Titel hat und ich habe nur einen“, sagte Medwedew vor dem Showdown des Turniers.