„Oberwart 3“ lädt zum großen Geburtstagsfest

Schon 25 Jahre und zum Glück kein bisschen leise, feiert die Band Oberwart 3 am 16. September im Irish Pub Tamdhu Oberwart ihr Bühnenjubiläum. Die Initialzündung zur Gründung der Band im Jahr 1998 kam - in Anlehnung an das Österreichische Kult-Trio Austria 3 - von Jets-Legende Fred Pokomandy. Dem ersten Auftritt im September 1988 im Oberwarter Gasthaus Neubauer sollten viele legendäre Konzerte folgen, bis es 2016 zum einzigen Personalwechsel in der Band kam. Bassist und Sänger Franz Reichart und Schlagzeuger Volker Weyse ergänzen fortan das Trio rund um Bandleader Fred Pokomandy. Seit damals wird das Programm der Band laufend überarbeitet.