Franzose Sam Laidlow ist Ironman-Weltmeister

Der Franzose Sam Laidlow hat am Sonntag in seiner Heimat erstmals den WM-Titel im Ironman-Triathlon erobert. Der 24-jährige Vizeweltmeister des Vorjahres gewann in Nizza nach 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km Laufen in 8:06:22 Stunden. Silber ging in Abwesenheit der zuletzt siegreichen Norweger Kristian Blummenfelt und Gustav Iden an den zweimaligen Champion Patrick Lange (GER/8:10:17), Bronze an den Dänen Magnus Ditlev (8:11:43).