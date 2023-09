Schwere Bike-Unfälle forderten Verletzte in Tirol

Gleich zwei schwere Unfälle mit Mountainbikes gab es am Samstag in Tirol zu verzeichnen. Zuerst kam ein Deutscher (40) auf einem Almweg in Vomp zu Sturz und brach sich den rechten Ellbogen. Kurze Zeit später erlitt ein Einheimischer (62) auf einer Abfahrt in Navis ein ähnliches Schicksal. Beide Männer landeten im Spital.