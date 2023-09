Kaiser fordert vom Bund mehr Geld für die Länder

Peter Kaiser (SPÖ) hat am Sonntag Druck für einen neuen Verteilungsschlüssel beim Finanzausgleich gemacht, der aktuell zwischen Bund, Ländern und Gemeinden neu verhandelt wird. Die Kosten in Bereichen wie Pflege, Gesundheit, Kinderbetreuung oder Bildung seien „exorbitant gestiegen“, die Länder bräuchten deshalb mehr Mittel. Ohne Einigung drohten Einschränkungen, warnte der Kärntner Landeshauptmann in der ORF-„Pressestunde“.