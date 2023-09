In der Innsbrucker Stadt-ÖVP schafft Oppitz an

Dass die Optik nicht ideal ist, das weiß Innsbrucks VP-Vize-BM Anzengruber mittlerweile selbst. Wie berichtet, hat er Hunderte „Erlebnis-Cards“, die demnächst ablaufen, an Einsatz- und Pflegekräfte verschenkt. Er hätte wissen müssen, dass ihm seine Parteifreunde in der aktuellen Situation einen Strick daraus drehen. Die suchen nämlich seit Monaten nach möglichen Leichen in dessen Keller.