Nach 40 Jahren hoffentlich noch sehr lange laut

Am 14. September (19 Uhr) beginnt das Jubiläum mit der Vernissage zu „Jazz-Painings“, die der spanische Schlagzeuger Ramón López mitbringt und dazu seine expressive Solo-Performance vorträgt.

Für den 15. September (19 Uhr) haben Wolfgang Puschnig und Michael Erian gleich mehrere Konzertblöcke für das „generation orchestra“, das aus hochkarätigen jungen wie erfahrenen Jazzern besteht, für den gesamten Abend arrangiert.

Ab 18 Uhr geht es am 16. September in den Jubiläumshöhepunkt mit Lesung, Tanz, Theater, dem Grega Skaza Trio sowie einem Konzert plus Installation des „zefra collective“, um in einen in einer Party mit DJ Emma und DJ Ludwig an den Turntables auszuklingen.