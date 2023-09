„Graf“ Ali jubelt zum runden Geburtstag

Gut gelaunt und mit fast 300 Gästen feierte Alfons Mensdorff-Pouilly - Burgenlands prominentester Lobbyist, der sich selbst aber am liebsten als „Bauer“ ohne besondere Talente bezeichnet - in seinem Schloss in Luising seinen 70. Geburtstag. Und wenn „Graf“ Ali, wie er im Südburgenland nach wie vor genannt wird, zum Fest lädt, dann ist auch der Promifaktor groß. Neben Ex-Vizekanzler Hubert Gorbach gratulierte auch Ex-Miss-World Ulla Weigerstorfer, aber auch die örtliche Feuerwehr durfte bei der Geburtstagsparty nicht fehlen. Die sorgte nämlich mit Grillhendln und kalten Getränken dafür, dass die Gratulanten nicht hungrig und durstig nach Hause gehen mussten. Von seinen Gästen gab es nur die besten Wünsche zum Geburtstag. Für den Herrn „Graf“, zählt hingegen aber nur eines, nämlich „noch lange gesund zu bleiben.“ Sein Leben sei oft aufregend gewesen, auch wenn er den Trubel um seine Person nicht immer verstanden habe, meint Mensdorff-Pouilly, aber „im Alter merke ich schon, dass es mir mittlerweile lieber ist, mit weniger Vollgas den Alltag zu bewältigen.“