Wenn das Herz auf einmal schwach wird

Typische Symptome erkennen

Die häufigsten Ursachen sind koronare Herzkrankheit, Herzinfarkt und Bluthochdruck, aber auch eine Herzmuskelentzündung kann zu einer Herzschwäche führen. Typische Symptome sind Atemnot, verminderte Leistungsfähigkeit, Müdigkeit, Wassereinlagerungen und dadurch Schwellungen am Fußrücken, an den Knöcheln oder am Schienbein.