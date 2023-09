Flüchtiger Pfau hält Linzer Tierretter auf Trab

„Es gibt selten einen Tag, an dem keiner deswegen bei uns anruft“, sagt Lukas Riedl, Kommandant der Linzer Tierrettung ICARA, zur „Krone“. „Er wird jeden Tag irgendwo in Urfahr gesehen.“ Schon Anfang August trieb sich der große Vogel in der Stadt herum. Ob es sich immer um dasselbe Tier handelt, können die Tierretter nicht mit absoluter Sicherheit sagen. „Es ist sehr gut möglich, dass das noch derselbe ist“, sagt Riedl. Dem Pfau scheint es in Urfahr zu gefallen: „Was man so hört, dürften ihn die Leute auch füttern.“