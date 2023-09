Auf Tribüne festgeklebt: Klimaprotest bei US Open

Zunächst wurden nach Angaben der Organisatoren in einer Mitteilung drei Personen abgeführt. „Als die Sicherheitskräfte ankamen, hatte sich eine Person mit nackten Füßen auf dem Boden festgeklebt“, sagte Turnierdirektorin Stacey Allaster bei ESPN und erklärte damit die lange Unterbrechung. Die New Yorker Polizei und medizinisches Personal seien notwendig gewesen, um die Person aus dem Stadion zu entfernen, hieß es weiter. Der Mann wurde in Handschellen von Polizisten abgeführt. Alle vier Personen waren laut den Organisatoren in Polizeigewahrsam.