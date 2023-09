„Ich habe eine Beule“: Sorgen um Zverev nach Aus

Zwei Tage nach dem epischen Sieg gegen den Italiener Jannik Sinner über mehr als viereinhalb Stunden fehlte Zverev in New York die Kraft, um gegen Alcaraz zu bestehen. Dazu wirkte der 26 Jahre alte Hamburger angeschlagen, ließ sich auch behandeln. „Mein Körper lässt mich momentan ein bisschen im Stich“, sagte Zverev nach der Partie, der jedoch auch betonte: „Ich höre nur auf, wenn ich am Boden liege wie in Paris.“