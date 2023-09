„Extrem mühsam!“ Torschütze Gregoritsch enttäuscht

„Das ist natürlich extrem enttäuschend.“, so ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch. „Bitter, das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Zumindest habe ich noch den Ausgleich gemacht. Aber es ist extrem mühsam, wenn man nach drei Minuten das Tor bekommt, gegen eine Mannschaft, die ohnehin schon tief drinnen steht. Das macht die Sache nicht leichter.“ Gregoritsch traf in Minute 50 ins lange Eck zu seinem elften Tor im 48. Länderspiel.