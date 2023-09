Unsere Schule und warum man nicht über sie spricht

Auch im Süden und Westen des Landes beginnt wieder die Schule. Bildung sollte viel mehr im Mittelpunkt der Politik stehen. Denn wir haben in Österreich über 1,1 Millionen Schüler. Davon rund 350.000 allein in den Volksschulen. Es gibt also viele Betroffene. Warum ist Bildungspolitik trotzdem ein politisches und mediales Waisenkind?