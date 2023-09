Brutal! Die „Krone“ trainierte mit dem Strongman

Hier sind die richtig schweren Mädels und Jungs daheim! Fast jeder, der es mit dem Kraftsport wirklich ernst meint, geht hier im DASGYM. am Wiener Handelskai ein und aus. Gym-Chef Andi Pürzel hat in den letzten Jahren einen mittlerweile weit über Österreich hinaus berühmten Hotspot der Szene aufgebaut. Hier gibt es Geräte und Gewichtskategorien, die es weltweit nur sehr selten gibt. Und es gibt sogar ein Hotelzimmer, in dem sich u.a. Fitness-Gäste aus Australien einbuchen.